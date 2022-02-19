نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022 والشروط الجديدة لنقل الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على قانون عمل منذ اكثر من خمسين عاما، ولكن عملت الحكومة السعودية فى العام الماضى على تطوير القانون خاصة لحالات العمالة الاجنبية، فقد كان العمل فى السعودية بنظام الكفيل والذى يقر على العامل الاجنبى فى طلب الاذن من الكفيل قبل دخول او مغادرة البلاد بالأضافة الى اعطاء الكفيل الخاص بالعامل جواز السفر الخاص به، ولكن بعد التعديل الجديد على القانون أصبح العامل الاجنبى له الحق فى مغادرة البلاد دون شرط موافقة الكفيل ولكن يكفى فقط اخطاره مع اعطاء الحق له أيضا فى اقتناء الجواز السفر الخاص به، ويمكنه أيضا استمرار الاقامة فى المملكة فى حالة انتهاء مدة عقد العمل لفترة قد تصل الى ثلاثة أشهر، ولمعرفة شروط نقل الكفالة يرجى متابعة الفقرات التالية فى المقال.

خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022

يبحث الكثير من العمال الاجانب داخل المملكة العربية السعودية على طريقة لنقل الكفالة بدون اخذ اذن او الموافقة من الكفيل طبقا للقانون العمل السعودى الجديد، ولمعرفة الخطوات بطريقة بسيطة وسهلة يرجى متابعة الاتى:

الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى لوزارة العمل السعودية. يتم الضغط على القائمة الخاصة بالخدمات الالكترونية. ادخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم ادخال رمز التحقق بشكل صحيح. النقر على خانة الدخول. بعد ظهور الصفحة الخاصة بالمعلومات الخاصة بالعامل يتم الدخول على المؤسسة وادخال اسمها. يتم ادخال عنوان الكفيل الجديد الخاص بنقل الكفالة. ثم يتم النقر على خانة خدمة عامل وافد (من قائمة الخدمات الالكترونية). يتم ادخال البيانات الخاصة برقم الاقامة واسم الكفيل.

وفى النهاية يتم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالعامل لتأكيد عملية قبول الطلب.

شروط نقل الكفالة فى السعودية بدون اذن الكفيل 2022

قد حددت الجكومة السعودية بعض القوانين والمعايير الخاصة بالحالات الطالبة لنقل الكفالة دون اخذ اذن الكفيل كما كان عليه قانون العمل من قبل، ولمعرفة هذه الشروط والحالات يرجى مراجعة الاتى:

فى حالة تأخر راتب العامل الاجنبى عن ثلاثة أشهر.

حالة عدم تجديد اقامة العمل من الكفيل.

فى حالة قدم قيام الكفيل باصدار رخصة عمل.

اذا كان الكفيل فى المنطقة الحمراء يجوز نقل كفالة المقيم دون اخذ موافقة الكفيل.

يمكن أيضا نقل الكفالة فى حالة تعرض العامل للاعتداء من الكفيل.

وفى النهاية قد اوضحنا فى المقال قانون العمل الجديد داخل المملكة العربية السعودية والخاص بنقل الكفالة للعامل الاجنبى دون اخذ موافقة الكفيل الخاص به، بالأضافة الى خطوات نقل الكفالة طبقا للقانون الجديد لعام 2022 كذلك طريقة وخطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل عبر شبكة الانترنت بطريقة بسيطة وسهلة من خلال الموقع الالكترونى الرسمى لوزارة العمل السعودية.