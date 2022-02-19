نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية وطرق التقديم عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات التي تدعم الفئات ذات مصدر الدخل المنخفض، أو الدخل المتوسط الذين يريدون مزيد من المال لسد باقي احتياجاتهم، ويساعد ذلك في توفير حياة كريمة لهم خاصة مع التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعتبر قرض الترميم وقرض الأسرة وقرض الفئات الخاصة أبرز ما يشتمل عليه برنامج قرض آهل، فهيا بنا نتعرف على شروط قرض الاسرة وكيفية التقديم عليه.

كيفية الحصول على قرض الأسرة

تهدف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 إلى رفع المستوى المادي والاجتماعي عن طريق تمويل الأسر الأكثر احتياجا، لذا تقدم قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يمكن الحصول عليه باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

من القائمة الخاصة بالمنتجات، اختر منتجات الأفراد ومنها التمويل الاجتماعي.

اختر تمويل الأسرة من التمويل الاجتماعي.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد مثل: الاسم، المهنة، رقم الهوية، رقم الهاتف.

قم بمراجعة البيانات المدونة بعناية، ومن ثم اضغط على حفظ البيانات وتقديم الطلب.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط يجب الالتزام بها للحصول على تمويل الأسرة من قبل كبار السن، وهي:

إذا كان عمر المتقدم يزيد عن 55 عام، يترك له حرية اختيار مبلغ القرض حسب المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد عن طريق العلاقة قيمة القسط الشهري * عدد الشهور المتبقية.

إذا كان عمر المتقدم أقل من 55 عام، فيجب أن تكون قيمة القرض 60 ألف ريال سعودي على الأقل بشرط وجود كفيل.

إذا كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 60 إلى 65 عام، يجب أن تكون قيمة القرض 30 ألف ريال كحد أقصى.

إذا كان عمر المتقدم يتراوح ما بين 65 إلى 70 عام، يكون الحد الأقصى للدعم 18 ألف ريال فقط مع ضرورة تواجد كفيل لا يتجاوز عمره 55 عام.