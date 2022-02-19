نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1443 التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال هناك عمليات بحث مستمر في الساعات القليلة الماضية، حول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جميع المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث دعت الوزارة كافه المواطنين الذي تتوافر فيهم الشروط إلى التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المستفيدين في النظام الاجتماعي القديم بأنه ليس هناك نقل تلقائي للمستفيدين، بسبب اختلاف البيانات المطلوبة وشروط التأهيل بين النظام الحالي الجديد والنظام القديم، حيث تعمل الوزارة في الوقت الحالي على متابعة طلبات المتقدمين ومقارنتها مع شروط الاستحقاق لتسجيله في النظام، وفي السياق ذاته تعمل من خلال الباحثين الاجتماعيين على مساعدة المواطنين الذين لم يستطيعوا التسجيل في النظام الاجتماعي حتى وقتنا الحالي.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية، وذلك علي النحو التالي.

قم بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية

قم بالدخول علي الخدمات الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الولوج الي تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

قم بملأ المعلومات المطلوبة امامك.

ثم اضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم.

وقم بمتابعة إجراءات الطلب من خلال أيقونة الطلبات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي هذا الصدد نوضح أن نظام الضمان الاجتماعي المطور جاء من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمساعدة فئة معينة من المجتمع من الأسر الفقيرة والأسر الأشد احتياجا، من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم، وتحسين حالتهم المادية، وذلك وفقاً لشروط الاستحقاق الأساسية، وهي كالآتي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط إقامة المتقدم في السعودية بصورة دائمة.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المخصص في معاش الضمان الاجتماعي.

إن لا يكون مقيماً في إحدى دور الايواء التي ترعاها الدولة.

الا يكون صاحب المعاش من اصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

يتم منح المعاش الى الأفراد ذوي الظروف الخاصة (الايتام والارامل و ذوي الاعاقة).

حالات ايقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور

وفي السياق ذاته يتم ايقاف إيداع المبالغ المالية المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد في حالة وفاة المستحق، أو في حالة إخلال المستفيدين بشروط الاستحقاق الأساسية، أو تقديمه بيانات غير صحيحة، أو في حالة اكتشاف عدم تحديث البيانات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.