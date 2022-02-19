الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل، تتنوع برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية ما بين حساب المواطن والتأمين الاجتماعي والتأمين الاجتماعي المطور، والقروض الميسرة مثل قرض كنف، و جميعها صور مختلفة لدعم العديد من الأسر ذوي الاحتياج من الأرامل والمطلقات، حتى يمكنهم التغلب على العوائق المالية التي تواجههم في المعيشة وتربية الأبناء وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، و لمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم على قرض كنف تابعوا معنا.

شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات

يمكن للمطلقات والأرامل من السعوديات المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض كنف التي تقدمه الحكومة لهم للتغلب على أعباء الحياة، ولكن يتطلب توافر الشروط التالية:

أن يكون عمر المطلقة أو الأرملة ما بين 25 إلى 55 عام.

أن تكون المتقدمة من أبناء المملكة العربية السعودية، وسعودية الجنسية.

إذا كان لديها دخل فيجب ألا يزيد هذا الدخل عن 8000 ريال سعودي.

أن تكون من المسجلين لدى منصة أبشر الإلكترونية.

أن يكون لديها حساب مصرفي ساري، حتى تتمكن من استلام المال.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض كنف

في حالة قبولك ضمن المستفيدين من قرض كنف عليك إحضار المستندات التالية:

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة. كشف حساب بنكي لآخر ثلاث شهور. رقم الحساب البنكي، وكذلك رقم أيبان الخاص بالحساب. بطاقة الهوية الوطنية للضامن. صورة من العنوان الوطني للمتقدمة. نموذج 104 للعاملين في القطاع الحكومي، ونموذج 105 للعاملين في القطاع الخاص. ترخيص بياناتي من موقع وزارة الداخلية. رقم الهاتف الخاص بالمتقدمة، والمسجل في منصة أبشر.

مميزات قرض كنف للمطلقات والأرامل

يتميز قرض كنف بأنه: لا يشترط وجود عوائل للمتقدمة، الحصول على القرض بدون سداد رسوم، القرض متطابق مع أحكام شريعة الإسلام، يمكن سداد الأقساط خلال 60 شهر.