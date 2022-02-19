جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشئون الخارجية الهندى إس جايشانكار، أنه بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع فى أفغانستان والأزمة الأوكرانية، والوضع فى منطقة "الإندو - باسيفيك".





وكتب وزير الشؤون الخارجية الهندى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مباحثاتى مع وزيرة الخارجية الألمانية فى ميونيخ تناولت الوضع فى أفغانستان ومنطقة (الإندو - باسيفيكو) والأزمة الأوكرانية، فضلا عن مناقشة أهداف التنمية المستدامة وقضية التغير المناخى". وأعرب الوزير الهندى، فى تدوينته، عن تطلعه للبناء على نتائج اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند وألمانيا تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.