أفضل أجواء ملاعب كرة القدم.. "صندوق الشوكولاتة" الأكثر جنونا

صنفت مجلة "فرانس فوتبول" أفضل 30 ملعبا في العالم بناء على أجواء يوم المباراة، مع وجود ملعبين إنجليزيين في القائمة، بما في ذلك ملعب "أنفيلد" الخاص بفريق ليفربول، بينما احتل ملعب "سيلتيك بارك" في غلاسكو الاسكتلندي المركز الخامس في القائمة.

وتضم القائمة ملاعب من جميع أنحاء العالم، مع تمثيل دول مثل مصر واليونان والمغرب وبولندا والجزائر وتونس.

وظهر في القائمة 4 ملاعب عربية.. حيث حل ملعب النادي الأهلي "ستاد القاهرة الدولي" الأول عربيا والسادس عشر عالميا، بينما جاء خلفه ملعب "محمد الخامس" لفريق الرجاء البيضاوي المغربي في المركز 20 عالميا.

واحتل ملعب "5 يوليو 1962" لنادي مولودية الجزائر المركز الثالث عربيا والسابع والعشرين عالميا، وتلاه الملعب الأولمبي رادس، الخاص بفريق الترجي الرياضي التونسي، في المركز الثامن والعشرين.

كما حل ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الخاص بفريق بوروسيا دورتموند الألماني واستاد راجكو-ميتيك، موطن فريق ريد ستار بلغراد، في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومع ذلك، فقد تفوق عليهم جميعا ملعب "لا بومبونيرا" الخاص بفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي تم تصنيفه على أنه يتمتع بأفضل أجواء ملعب في كرة القدم العالمية.

يقع ملعب "لا بومبونيرا"، الذي يعني بالعربية "صندوق الشوكولاتة"، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ويطلق عليه لقب "اللاعب الثاني عشر" نظرا لأجوائه، حيث يشكل الجمهور الصاخب، لاعبا أساسيا إلى جانب اللاعبين الأحد عشر في أرض الملعب.

ويقال إن التصميم غير العادي للملعب أعطى الأرض صوتيات ممتازة، مما خلق جوا فريدا في يوم المباراة.

تم افتتاح لا بومبونيرا" لأول مرة في العام 1940، قبل أن يتم تجديده خلال التسعينيات، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 54000 من مشجعي الفريق وأنصاره.

ويحتل ملعب "إل مونيومينتال" الخاص بفريق ريفر بليت، المنافس الشرس لفريق بوكا جونيورز، المرتبة السادسة بشكل عام.

الغريب في الأمر أن ملعب "سانت جيمس بارك" هو الملعب الإنجليزي الوحيد الآخر الذي ظهر في القائمة، حيث احتل ملعب نيوكاسل يونايتد الشهير المركز 22.

الأرجنتين وفرنسا وتركيا هي الدول التي تضم أكبر عدد من الملاعب المدرجة في القائمة بثلاثة ملاعب لكل منها.

فيما يلي القائمة الكاملة لأفضل 30 أجواء في كرة القدم العالمية، أو لنقل "الملاعب الأكثر جنونا" في العالم:

30. ملعب ميلرنتور - سانت باولي (ألمانيا)

29. ملعب حديقة الأمراء - باريس سان جرمان (فرنسا)

28. الملعب الأولمبي رادس - الترجي الرياضي (تونس)

27. ملعب 5 يوليو 1962 - مولودية الجزائر (الجزائر).

26. ملعب دا لوز - بنفيكا (البرتغال)

25. ملعب مارشال جوزيف - بيلسودسكي - ليغيا وارسو (بولندا)

24. ملعب بيدرو بيديغاين - سان لورينزو (الأرجنتين)

23. الملعب الأولمبي - روما ولاتسيو (إيطاليا)

22. سانت جيمس بارك - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)

21. كامبيون ديل سيغلو - بينارول (أوروغواي)

20. ملعب محمد الخامس - الرجاء البيضاوي (المغرب)

19. ملعب تومبا - بول سالونيكا (اليونان)

18. ملعب ميستايا - فالنسيا (إسبانيا)

17. ملعب شكري سراج أوغلو - فنربخشة (تركيا)

16. ستاد القاهرة الدولي - الأهلي (مصر)

15. ستاد جيفروي - غيشارد - سانت إتيان (فرنسا)

14. ستاد فيلودروم - أولمبيك مرسيليا (فرنسا)

13. سان باولو - نابولي (إيطاليا)

12. دي كويب - فينورد (هولندا)

11. تورك تيليكوم أرينا - غلطة سراي (تركيا)

10. ماراكانا - فلامينغو (البرازيل)

9. سان ماميس - أتليتيك بلباو (أسبانيا)

8. ملعب كارايسكاكيس - أولمبياكوس (اليونان)

7. ملعب فودافون - بشكطاش (تركيا)

6. المونومينتال - ريفر بليت (الأرجنتين)

5. سلتيك بارك - سلتيك (اسكتلندا)

4. ستاد راجكو-ميتيك (ملعب النجم الأحمر) - ريد ستار بلغراد (صربيا)

3. سيغنال إيدونا بارك - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

2. أنفيلد - ليفربول (إنجلترا)

1. لا بومبونيرا - بوكا جونيورز (الأرجنتين)