نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here” نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق برقم الطالب عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية، عن موعد إعلان نتائج القبول في الجامعات العراقية الحكومية، وأشار وكلاء وزارة التعليم عن أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال المواقع الرسمية المعتمدة في العراق، والموقع الالكتروني به العديد من المميزات الأخرى التي من الممكن استعراضها خلال المقال التالي.

نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق

في الفترة الأخيرة وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي، عن ظهور نتائج القبول الخاصة بطلاب شهادة البكالوريا وقبولهم في الجامعات الحكومية العراقية، وقد قامت الوزارة بنشر النتائج كافة الجامعات والأقسام، كما يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق

يتابع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتائج القبول في الجامعات الكومية العراقية، الخطوات كالآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار نتائج الطلبة

اختيار نتائج القبول الموازي.

اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2022

كتابة اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به.

الضغط على بحث

ظهور النتائج.

مميزات موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

مميزات قامت الوزارة بإضافتها على الموقع الالكتروني الرسمي غير الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق، ويمكن حصرها كالآتي:

معرفة آخر الأخبار الخاصة بالتعليم

معرفة نتائج المراحل التعليمية.

معرفة نتائج قبول الجامعات الحكومية العراقية.

تحميل ملف النتائج الخاص بالطلاب والطالبات.

معدل القبول بالتعليم الموازي في الجامعات الحكومية العراقية

ننشر لكم من خلال مقالنا التالي معدلات ونسب القبول الجامعي في الجامعات الحكومية العراقية، وهي كالآتي:

جامعات الطب متوسط الدرجات من 99 درجة.

مصاريف الجامعات الحكومية العراقية

نقدم لكم أسعار الجامعات العراقية الحكومية، بعد أن تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي في العراق، وهي كالآتي: