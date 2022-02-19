قرض 200 الف ريال من شركة أصول الحديثة بدون ضامن وبدون كفيل ولاتحويل راتب

في ظل ظروف المملكة الحالية من إتخاذ إجراءات شديدة للحد من إنتشار جائحة أوميكرون وما يتبعها من تباعد بين المواطنين وما يتبعها من غلاء فى معظم السلع والمنتجات البترولية وغيرها من السلع فقد يحدث للكثير من المواطنين تعثر فى سداد مديونيات أو تعثر فى الإنفاق على المشروعات أو إحتياجات الأسرة والمنزل والأولاد فقد أعلنت شركة أصول الحديثة عن منتج تمويلي يصل الى 200 الف ريال تمويل شخصي دون ضامن أو كفيل أو تحويل راتب، تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وتمويل لتطوير شركتك بين يديك، تمويل يصل إلى 10 مليون ريال، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على التمويل وكيفية الحصول على التمويل أهم مزايا التمويل وكما نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل، وكما تتميز تمويلات شركة أصول أنها تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال الشروط والأحكام، يمكن أيضا الاستفادة من التمويل العاملين بالقطاع الحكومي المدني أو العسكري.

أهم مزايا تمويل شركة أصول الحديثة:

معتمدين من البنك المركزي السعودي.

معتمدين من الهيئة الشرعية.

ومن مزايا التمويل نسعى لتلبية الاحتياجات الشخصية وأعمال الشركات من خلال تمويل ميسر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل من شركة أصول الحديثة:

صورة من البطاقة الشخصية مع التأكد من سريانها حتى وقت تقديم الطلب

ضرورة إرفاق طلب تمويل بعنوان السكن بالمملكة العربية السعودية.

مطلوب تقديم خطاب إستقطاع.

تقديم كشف حساب من البنك لآخر تعاملات له لمدة 3 شهور.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل مواطن أو مواطنة سعوديين الجنسية من الأساس.

أن يكون راتب الشخص المتقدم بحد أدنى 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وفي حالة أن الشخص المتقدم تابع او يعمل في القطاع العسكري يجب أن يكون راتبه بحد أدنى 8000 ريال سعودي.

من الضروري أن لا يكون لديه أي أحكام قضائية.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 21 عاما حتى 60 عاما.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم على رأس عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل مستمر في القطاع الحكومي، وفي حالة كون المتقدم يعمل أو تابع للقطاع الخاص يجب أن يكون مدة العمل الخاصة به كحد أدنى حوالي 6 أشهر.

كيفية الحصول على قرض شركة أصول الحديثة:

للحصول على قرض شركة اصول الحديثة يجب التقديم من خلال الرابط او مع التواصل مع خدمة العملاء او التوجه لاى من فروع الشركة بالمملكة كما في العناوين والاماكن التالية او التواصل من خلال هاتف الشركة كالتالي: