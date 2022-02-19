قدم واحصل على دعم ريف والفئات المستهدفة بالدعم والشروط المطلوبة

يقدم دعم ريف الدعم الكامل للمزارعين والمشتغلين بتربية المواشى والنحل والمزارعين الصغار وتقديم لهم كل الدعم حيث يقدم برنامج دعم ريف يهدف إلى رفع مستوى صغار المزارعين ومساعدتهم في مشاريعهم الصغيرة وتحسين جودة الحياة وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم بالإضافة إلى تحسين نمط الحياة لما للقطاع الزراعي من أهمية كبرى في توفير المواد الغذائية للمواطن، ومن خلال مقالي نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف وكيفية التسجيل للحصول على دعم ريف وكما نوضح الفئات المستهدفة بدعم ريف، حيث يعتبر برنامج دعم ريف هو واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية حيث أنه يستهدف فئة المزارعين بشكل عام والمزارعين الصغار بشكل خاص حيث أنه يعمل على توفير الدعم إلى من يعمل في المجال الزراعي في المملكة العربية السعودية، و يعد من أهم أساسيات الأمن القومي، والبرنامج يقوم بعمل زيارات مفاجئة لمقرات المشروعات الزراعية المشمولة بالدعم، وفي حالة تم التأكد من تعارض البيانات المسجلة مع بيانات الجهات المعنية يتم وقف الدعم فوراً، ومن المعلوم أن نتائج الأهلية تكون في خلال 60 يوم عمل من نزول ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع وتقيم مدى استحقاقه للدعم من عدمه وفق الضوابط والشروط المحددة للحصول على الدعم.

القطاعات المختلفة التي يشملها دعم ريف:

قطاع الثروة الحيوانية وعسل النحل.

قطاع المحاصيل البعلية والقائمون على الإنتاجية للبن العربي.

قطاع الفواكه الاستوائية وقطاع الورود ومزارعو الأسماك والأسر الفقيرة العاملة في الزراعة.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة ريف .

يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة وتتمثل هذه البيانات في (الاسم وكلمة المرور)، أو إنشاء حساب عن طريق إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والبيانات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها

بالإضافة إلى تأكيد الرقم السري.

ضرورة إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتأكيد الاستحقاق.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف: