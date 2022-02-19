قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أميركي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية. وقال بايدن في رسالة الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يمدد حالة الطوارئ بسبب خطر كورونا على الصحة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.