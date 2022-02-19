“ميعاد راتب الضمان المطور” رسائل SMS منصة الدعم والحماية الاجتماعية والنفاذ الوطني الموحدة والتي تقوم عبر نافذتها الرسمية على تويتر بالرد على تساؤلات المواطنين وتحديد المواعيد المخصصة للصرف والإيداع في المصارف السعودية، وخاصة مصرف الراجحي، كما تعلن الوزارة كيفية تسلم الراتب للمقبولين بالمرحلة الأولى وللذين قاموا بتحديث بياناتهم الضمانية في 20 نوفمبر 2021، بينما يترقب غالبية المواطنين نتائج قبول المرحلة الثانية من الضمان المطور.

“ميعاد راتب الضمان المطور” رسائل SMS منصة الدعم والحماية الاجتماعية والنفاذ الوطني

يقوم مستفيدي منصة الدعم والحماية الاجتماعية بمتابعة جميع أخبار الضمان المطور الجديد، حيث يقوم المستفيدين من قبل والمقبولين في المرحلة الأولى بمتابعة مواعيد الإيداع في الحساب المصرفي بينما يتابع المسجلين من جديد وغير القبولين بالمرحلة الأولى نتائج تسجيلهم بمنصة الدعم والحماية في الضمان المطور، أو منصة النفاذ الوطني الموحدة، تلقي رسالة التأهل للحصل على الراتب وموعد الإيداع ليتم صرفه للمقبولين.

المنصات الوطنية للضمان الاجتماعي المطور (تسجيل – استعلام)

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من المنصات الإلكترونية للتسجيل والاستعلام في المنظومة الجديدة لها للضمان المطور وهي:

منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور الجديد.

الدخول على خدمة معاش الضمان للتعرف على القبول والتأهيل أو أن المستفيد قيد المراجعة.

منصة النفاذ الوطني الموحدة.

هل وصلت رسالة التأهيل وكيف أفعل إذا كنت غير مؤهل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدراسة الثبوتية لتسجيلات المواطنين وأنها تقوم بإرسال رسائل التأهيل للمقبولين بينما تستمر في إرسال رسالة عدم التأهيل لغير المقبولين مع ذكر سبب عدم التأهيل، وتهيب الوزارة الالتزام بالأسباب التي لم يتم تأهيل الطلب بسببها وتصحيحها لضمان القبول من جديد، ولتصحيح الوضع وإعادة التسجيل يتم التزام الخطوات التالية:

يتم مراجعة رسالة عدم التأهيل. يقوم المواطن بمعرفة السبب المؤدي لعدم القبول (بيانات خاطئة – عدم التزام شروط الاستحقاق – تلاعب في البيانات – بيانات ناقصة). يتم إعادة التسجيل بمنصة الدعم والحماية والتأكد من كافة البيانات أن تكون صحيحة. يقوم المواطن بالحصول على رقم الطلب ليتم الاستعلام به فيما بعد.