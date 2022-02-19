نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الاستعلام عن الضمان المطور” حالة أهلية الطلب (الأسر – الأفراد) sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الضمان المطور، حيث يبحث المئات من المواطنين من الأسر والأفراد عن طريقة الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور، حيث ينتظر المئات من المواطنين في المملكة نتائج الأهلية الخاصة بهم في الضمان المطور، وهذا خاصة مع اقتراب موعد صرف الدفعة القادمة من الضمان الاجتماعي، وانتظار الكثير من الأشخاص الرد على طلباتهم منذ أسابيع، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

وزارة الموارد البشرية

وتعمل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية السعودي بكامل طاقتها بشكل يومي لدراسة الطلبات المتزايدة على الانضمام للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تقدمت أكثر من 220 ألف أسرة سعودية منذ الإعلان عن نظام الضمان المطور، وهذا منذ شهر ربيع الآخر الماضي، ويتزايد أعداد المتقدمين من الأفراد والأسر بشكل مستمر.

وتقوم الوزارة بالإعلان عن أهلية حالات الطلب بشكل كبير هذه الأيام لعشرات الطلبات سواء للأسر والأفراد، وخاصة مع تراكم الطلبات وتراكمها، على الرغم من أنه يفترض أن نتيجة الطلب تظهر بعد 25 يوم، ولكن النتائج تأخرت عند الكثير من الأشخاص.

ويعود سبب التأخير إلى ان الوزارة تعمل بشكل مكثف هذه الأيام على متابعة الطلبات وإرسال الباحث الاجتماعي للأسر المتقدمة وهذا للتأكد من أهليتهم.

الاستعلام عن الضمان المطور

ويمكنكم متابعة حاسبكم في الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في الأسطر القادمة، فتابع معنا.

كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور

اذهب إلى منصة الضمان المطور (منصة الدعم والحماية الاجتماعية).

سجل الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور خاصتك.

أو اختر تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

بعد اتمام عملية الدخول إلى حسابكم اختر الطلبات.

ثم سيظهر لك الطلب الخاص بك اضغط عليه ليظهر لك تفاصيل الطلب.

ستظهر لك حالة الطلب سواء كنت مؤهل أو لا أو ما زال الطلب قيد الدراسة.

اهلية الضمان الاجتماعي المطور

وفي حالة قبولكم بإذن الله في الضمان المطور ستنتظرون نزول الراتب الخاص بكم، أما في حالة رفض الطلب فيمكنكم تقديم طلب اعتراض بعد الاطلاق على سبب الرفض والذي سيكون موضح في تفاصيل الطلب، ويمكنكم التواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي عبر الرقم الموحد 19911.