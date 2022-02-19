موعد راتب الضمان المطور وهو السؤال الذي يتم تداوله على صفحة تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالاتصال على رقم 19911 يوميا، وتقوم الوزارة بالرد على كافة التساؤلات بالرد المباشر أو عبر بيانات بالرد على التساؤل على تويتر، وتقوم الوزارة بعمل الدراسة الجيدة لطلبات المواطنين بالضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة sbis.hrsd.gov.sa ويتم إرسال تلك الرسائل بشكل متتابع بعد الدراسة، ويرغب غير المؤهلين في التعرف على ألية وكيفية حل تلك المشكلة وكيفية التصرف فيها.

“موعد راتب الضمان المطور” إيداع استحقاق مارس sbis.hrsd.gov.sa وحل مشكلة غير مؤهل

تصل رسائل التأهيل والأهلية للمواطنين بالمرحلة الثانية بشكل متتابع برسائل اس ام اس على ارقام الهاتف الذي تم تسجيله عند تسجيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة، ويرغب كل من تلقى القبول للتعرف على موعد الصرف والإيداع لراتب الضمان بالشهر الحالي بينما يرغب كل من تم رفض طلبه وعدم تأهيله للتعرف على كيفية حل تلك المشكلة ليحصل على الراتب دون عوائق، ويقوم هذا المقال بشرح الأسئلة التي تراود الجميع.

أبرز الأسئلة الحالية حول الضمان المطور

تتلقى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من كافة القنوات المتاحة للتواصل المباشر أو غير المباشر مع المواطنين آلاف الرسائل في اليوم الواحد، وتقوم بجدولة تلك الرسائل وتحدد ابرزها لتقوم بنشره عبر منصتها على تويتر بالرد، كما يتم الرد المباشر عبر رقم الضمان المجاني 19911، وتكون ابرز الأسئلة:

متى ينزل راتب الضمان المطور الجديد في فبراير؟ .

ما هو موعد تلقي رسالة الأهلية للمرحلة الثانية من الضمان؟.

وصلتني رسالة “غير مؤهل” كيف أفعل وكيفية حل المشكلة؟.

كيف أحسب راتب الضمان وكيف لا استحق راتب الوزارة.

حاسبة الضمان المطور 1443

يقوم المواطن باحتساب الدخل الشهري للفرد والأسرة.

يتم احتساب الحد الأدنى من الدخل للفرد على 550 ريال ولرب الاسرة 1100 ريال.

يقوم المواطن باحتساب جميع الدخل الاسرة المحتسب وغير المحتسب.

يكون راتب الزوجة وحساب المواطن ضمن المحسوبات من الدخل.

يتم احتساب قيمة الدعم إلى الراتب الشهري.

يقوم بخصم نصف الراتب ليكون هو راتب الضمان.

لا يتم احتساب البرامج الخاصة بالتأهيل الشامل والبرامج المساندة بالنظام الجديد.

حساب الحد المانع للحصول على الضمان المطور الجديد 1443