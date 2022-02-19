نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد راتب الضمان المطور” إيداع استحقاق مارس sbis.hrsd.gov.sa وحل مشكلة غير مؤهل في المقال التالي
موعد راتب الضمان المطور وهو السؤال الذي يتم تداوله على صفحة تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالاتصال على رقم 19911 يوميا، وتقوم الوزارة بالرد على كافة التساؤلات بالرد المباشر أو عبر بيانات بالرد على التساؤل على تويتر، وتقوم الوزارة بعمل الدراسة الجيدة لطلبات المواطنين بالضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة sbis.hrsd.gov.sa ويتم إرسال تلك الرسائل بشكل متتابع بعد الدراسة، ويرغب غير المؤهلين في التعرف على ألية وكيفية حل تلك المشكلة وكيفية التصرف فيها.
“موعد راتب الضمان المطور” إيداع استحقاق مارس sbis.hrsd.gov.sa وحل مشكلة غير مؤهل
تصل رسائل التأهيل والأهلية للمواطنين بالمرحلة الثانية بشكل متتابع برسائل اس ام اس على ارقام الهاتف الذي تم تسجيله عند تسجيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة، ويرغب كل من تلقى القبول للتعرف على موعد الصرف والإيداع لراتب الضمان بالشهر الحالي بينما يرغب كل من تم رفض طلبه وعدم تأهيله للتعرف على كيفية حل تلك المشكلة ليحصل على الراتب دون عوائق، ويقوم هذا المقال بشرح الأسئلة التي تراود الجميع.
أبرز الأسئلة الحالية حول الضمان المطور
تتلقى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من كافة القنوات المتاحة للتواصل المباشر أو غير المباشر مع المواطنين آلاف الرسائل في اليوم الواحد، وتقوم بجدولة تلك الرسائل وتحدد ابرزها لتقوم بنشره عبر منصتها على تويتر بالرد، كما يتم الرد المباشر عبر رقم الضمان المجاني 19911، وتكون ابرز الأسئلة:
- متى ينزل راتب الضمان المطور الجديد في فبراير؟ .
- ما هو موعد تلقي رسالة الأهلية للمرحلة الثانية من الضمان؟.
- وصلتني رسالة “غير مؤهل” كيف أفعل وكيفية حل المشكلة؟.
- كيف أحسب راتب الضمان وكيف لا استحق راتب الوزارة.
حاسبة الضمان المطور 1443
- يقوم المواطن باحتساب الدخل الشهري للفرد والأسرة.
- يتم احتساب الحد الأدنى من الدخل للفرد على 550 ريال ولرب الاسرة 1100 ريال.
- يقوم المواطن باحتساب جميع الدخل الاسرة المحتسب وغير المحتسب.
- يكون راتب الزوجة وحساب المواطن ضمن المحسوبات من الدخل.
- يتم احتساب قيمة الدعم إلى الراتب الشهري.
- يقوم بخصم نصف الراتب ليكون هو راتب الضمان.
- لا يتم احتساب البرامج الخاصة بالتأهيل الشامل والبرامج المساندة بالنظام الجديد.
حساب الحد المانع للحصول على الضمان المطور الجديد 1443
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
حل مشكلة غير مؤهل
- يتم الرجوع إلى رسالة “غير مؤهل”.
- يقوم المواطن بالاطلاع على أسباب الرفض.
- يتم التسجيل من جديد وفق الالتزام بعدم تكرار أسباب الرفض.
- يجب التسجيل ببيانات صحيحة وإرفاق الوثائق المطلوبة.
- يتم انتظار رسالة الأهلية للتأكد من القبول.
تسجيل منصة الدعم والحماية للضمان المطور “تسجيل جديد”
- يتم التسجيل موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة معاش الضمان.
- يكون عليه اختيار ايقونة “بدء الخدمة”.
- يتم الانتقال التلقائي إلى “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم التسجيل ببيانات الفرد أو التسجيل عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم عمل حساب جديد.
- سوف يتم الانتقال إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة.
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