عروض اكسترا extra بالسعودية اليوم على الجوالات بخصم 60%

عروض اكسترا extra في السعودية، تعد اكسترا من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أقوى العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها أوبو وريل مي وأيفون وغيرهم الكثير من الهواتف، فتصل نسبة الخصومات في اكسترا لأكثر من 50% وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا عروض وخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول من مختلف الماركات التي من بينها كلًا من التالي:

عرض مميز في اكسترا على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت المتوفر بلون الأزرق.

عرض في اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي ايه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

خصم 15% يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بالأسود.

يحتوي العرض في اكسترا على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تخفيضات اكسترا بالسعودية على جوالات سامسونج:

يشمل العرض في شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية في كل الفروع على المزيد من الأنواع من الهواتف التي من بينها كلًا من التالي: