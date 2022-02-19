باحث روسى: التوتر شديد على الحدود.. والحرب بدأت عمليا بين أوكرانيا وروسيا

جدة - نرمين السيد - كشف الباحث الروسى قسطنطين ترويفتسيف، كبير الباحثين فى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن أن هناك توترا شديدا على الحدود ما بين أوكرانيا وروسيا، حتى أنه بدأ تهجير المواطنين المدنيين على الحدود إلى الداخل الروسى، وهو دليل على أن الوضع ليس فى عشية الحرب، وإنما الحرب عمليا بدأت.





وفى مداخلة عبر سكايب مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج كلام فى السياسة، عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح كبير الباحثين فى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن "حوالى 50% من الأوكران كانوا يتكلمون باللغة الروسية، وجزء منهم يعتبرون أنفسهم روس، مبينا أن هذا الأمر أدى لاستعداد روسيا للتدخل للدفاع عن أى مواطن روسى، حتى ولو كان فى أى مكان فى العالم، وحتى إن كان يتناقض مع السيادة الأوكرانية. وأوضح أن أوكرانيا هى دولة ذات سيادة، ومع ذلك فكل الأبعاد للأزمة السياسية الحالية بما فيها فقدان جزيرة القرم، والحرب الأهلية فى دنباس، نشبت نتيجة لأن القيادة الأوكرانية بدأت تفهم السيادة على أنها فرض الإرادة الأوكرانية البحتة بما فيها فرض اللغة الأوكرانية على كل المواطنين الأوكرانين، علما بأن حوالى 50% من مواطنى البلد يتحدثون اللغة الروسية.

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