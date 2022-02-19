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عمر شويل - جدة أرقام مساعدات الديوان الأميري الكويتي www.da.gov.kw لقسم المساعدات الاجتماعية التي يخصصها الديوان للمساعدات الإنسانية للمحتاجين من ابناء الوطن، حيث يكون التضامن المجتمعي من ابرز سمات المجتمع الكويتي وتقم العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة والحكومية باستقبال أموال الزكاة من أصحابها ويتم إعادة توزيعها على المحتاجين والمسجلين بالجمعيات الخيرية أو طالبي المساعدة المالية العاجلة من الديوان الأميري، والذي يتواصل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر ويتيح قنوات التعامل مع المواطنين.

أرقام مساعدات الديوان الأميري الكويتي www.da.gov.kw قسم المساعدات الاجتماعية

تقوم دولة الكويت بتقديم العديد من أساليب الدعم لمواطنيها، حيث يقوم العديد من المواطنين بحجز مواعيد لتقديم طلبات في صندوق الذكاة الكويتي لتقديم طلباتهم مشمولة بالمستندات والوثائق المطلوبة، ويتم مراجعة كافة طلبات المتقدمين لطلب الدعم العاجل وعمل زيارات ميدانية للمنازل للتحقق والتثبت مما تم تقديمه على أن يتم تحديد نوع الدعم اللازم له وتحديد قيمة هذا الدعم، وقد قام الديوان الأميري خلال السنوات الماضية بعمل العديد من التعديلات.

الديوان الأميري الكويتي

مؤسسة الديوان الأميري بالكويت أطلقها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 1991 ليتم تقديم المساعدة والدعم المالي للمواطنين، وقد تعرضت الدولة للعديد من الهزات الاقتصادية في هذا العام، والتي يكون من أهمها غزو الكويت، وتضررت العديد من شرائح المجتمع من تلك الهزة، وبعد أن تم استقرار الأوضاع بالوطن تم طرح قسم تقديم المساعدات لتقديم التضامن المجتمع وإعادة النهوض به من جديد، ويستمر الديوان الاميري برؤسائه المتتابعين في تقديم الدعم والمساعدة لأبناء الوطن بشكل مستمر.

رابط تواصل وأرقام الديوان الأميري الكويتي

تييح الديوان الأميري العديد من القنوات للتواصل بينما يكون الطريقة الأفضل هي التراسل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للديوان وإرسال معروض الطلب وأرقام الهواتف المتاحة لصاحب الطلب: