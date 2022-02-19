نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تفاصيل اجازة يوم التأسيس للمدارس 1443-2022 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم وأبرز تفاصيل اجازة يوم التأسيس للمدارس بكافة أنحاء المملكة، بعد أعلان خادم الحرمين الشريفين باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يوم التأسيس وصرح أن ذلك اليوم اجازة رسمية لكافة القطاعات بالمملكة، بالإضافة إلي ذلك فقد تم التصريح أن أن أجازة المدارس مستحقة لكافة الكوادر التعليمية والعاملين بالإدارات ويتم اعتماد تلك الإجازة بمثابة اجازة وطنية هامة حيث يعتبر العام الأول للاحتفال بيوم تأسيس المملكة بعد اعتماده من خادم الحرمين الشريفين.

اجازة يوم التأسيس للمدارس

إنها عطلة رسمية لجميع مدارس المملكة العربية السعودية، يحصل خلالها الطلاب والمدرسون والإداريون على عطلة رسمية في هذه المناسبة الوطنية المهمة وتم اعتماد هذا اليوم عطلة في جميع القطاعات وأجهزة الدولة، وتضمنت عطلة اجازة التأسيس كافة المستويات وهو يوم واحد ويكون في 22 من فبراير 2022 والذي يوافق يوم الثلاثاء بالتاريخ الهجري 21 من رجب 1443، ويتم استئناف الدراسة يوم الثلاثاء لكونها أجازة ثم يوم الأربعاء يتم بدء عطلة الأسبوع الممتدة، ووفقاً لذلك فان الإجارة تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهي يوم السبت اخر يوم في الإجارة الممتدة، وبذلك يكون عدد الاجازات في هذا الاسبوع هو:

أجازة يوم التأسيس.

اجازة ممتدة.

اجازة نهاية الأسبوع العادية.

الاحتفال بيوم التأسيس بالمملكة

يعد هذا الاحتفال الأول من نوعه بيوم التأسيس حيث تتجمع العائلات حيث تم اعتماد 18 احتفال وتم تخصيص 10 لوحات فنية تضيء سماء العاصمة، واعتبارًا من 22 فبراير ستشهد مدن المملكة عددًا من الفعاليات التي تنظم للاحتفال بـ “يوم التأسيس“، وذلك تكريماً للجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة التي تمتد لأكثر من ثلاثة قرون، والارتباط الوثيق بين مواطنيها حكام من تأسيس الدولة السعودية منتصف عام 1139.

كم باقي من الزمن على إجازة يوم التأسيس

عطلة عيد الاستقلال لهذا العام خاصة لأنها أول يوم في تاريخ المملكة حيث تحتفل بالعيد الذي أصبح في هذا اليوم والعصر من أهم دول المنطقة اقتصادياً وسياسياً مع استمرار نجاح الدولة، التي تمكنت من إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية للمجتمع، ويمكن تحديد ما تبقى من أجازة التأسيس منذ وقتنا الحالي للمدارس والقطاعات الخاصة والعامة هو ثلاثة أيام فقط ويبدأ الاحتفال بيوم التأسيس.

عودة المدارس بعد الإجازة

تبدأ الدراسة بعد العطلة يوم الأحد 27 من فبراير 2022 الموافق بتاريخ هجري 26 رجب 1443، وبذلك اليوم يبدأ فيه التلاميذ فصولهم النظامية لاستكمال الدورات في كل مادة، حيث لا تزال هناك دقائق قليلة قبل بدء الاختبارات النهائية.

ومن خلال ذلك انتهينا من سرد أهم تفاصيل اجازة يوم التأسيس للمدارس والقطاعين الخاص والعام.