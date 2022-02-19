عاجل.. اندلاع حريق بأنبوب غاز فى إقليم لوهانسك شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس القوات الشعبية فى جمهورية دونيتسك الشعبية "غير المعترف بها دوليا"، دينيس سينينكوف، أن سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة فى دونيتسك، ولم يصب بأذى.

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال سينينكوف: "نعم ، هذه سيارتى، لم يصب أحد بأذى، لقد كانت فى مرآب السيارات".

وهز الانفجار مبنى الحكومة فى مدينة دونيتسك، فى جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للمكتب التمثيلى لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وتوجه الى مكان الحادث عناصر من وزارة الطوارئ، ودعت رسالة نشرها المكتب التمثيلى لجمهورية دونيتسك عبر "تيلجرام" المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة وتجنب التحرك فى أنحاء المدينة قدر الإمكان".