الكرملين: تنسيق دبلوماسى لزيارة رئيس الوزراء الإيطالى إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - صرح ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، بأن موعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى إلى روسيا لم يتم الترتيب له بعد وأن التنسيق جار عبر القنوات الدبلوماسية.





وقال بيسكوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية إن وزيرى الخارجية تحدثا بالفعل عن أهمية مثل هذه الزيارة. مع الأخذ فى الاعتبار الجدول الزمنى لرئيس الوزراء الإيطالى ورئيس روسيا، ويجرى التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية"، أكد بيسكوف وردًا على سؤال للمتابعة حول الموعد المحتمل لهذه الزيارة بأنه "لا يوجد تاريخ [دقيق] بعد". وأفادت تقارير سابقة أن رئيس الوزراء الإيطالى صرح بأن زيارته لروسيا ممكنة فى الأيام المقبلة، وقال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو فى وقت سابق إنه تتم مناقشة موعد عقد اجتماع بين دراجى مع بوتين.

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