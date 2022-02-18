البيت الأبيض: مستعدون إن حاولت موسكو استخدام الطاقة "سلاحاً"

أكّد مسؤول كبير في البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة "مستعدة" في حال حاولت موسكو استخدام إمدادات الطاقة "سلاحاً"، في وقت حذّرت واشنطن من أنّ خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" لن يدخل الخدمة إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحافيين "لقد اتّخذنا إجراءات (...) للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لنضمن أنّ لدينا إمدادات طاقة متواصلة وأسواق طاقة مستقرة".

وحذلا سينغ من أنّ العقوبات التي ستفرضها الولايات المتّحدة وشركاؤها على موسكو إذا ما قرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن غزو أوكرانيا ستجعل من روسيا دولة "منبوذة".

وقال إنّ روسيا "ستصبح دولة منبوذة بالنسبة الى المجتمع الدولي. سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطوّراً".

وكانت قد حمّلت الولايات المتحدة روسيا "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الثلاثاء العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، علماً أنّ الكرملين نفى أي مسؤولية له عن تلك الهجمات.

وقالت آن نويبرغر مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية "نرى أنّ الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع"، وذلك مع بلوغ التوتر ذروته مع موسكو في الأزمة حول أوكرانيا.