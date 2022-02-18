عندك سميد وحبة برتقال اعملي بيهم أسهل وأسرع حلوى في غمضة عين ولا ألذ

الكيك من الحلويات الشهيرة التي يمكن صنعها بنكهات مختلفة وهي سهلة وسريعة التحضير سأقدم اليوم طريقة عمل كعكة البرتقال بالسميد وميزة هذه الكعكة أنه بالإضافة إلى عصير البرتقال الذي يحبه الكبار والصغار يتم إضافة السميد والدقيق أيضًا، مما يضفي نكهة خاصة على الكيك والبرتقال له فوائد عديدة لأن البرتقال من ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من فيروسات الأمراض وخاصة في فصل الشتاء.

طريقة عمل كيكة السميد بالبرتقال

وفيما يأتي مقادير وطريقة تحضير كيكة السميد بالبرتقال الشهية، يمكنك تقديمها لفطور الصباح أو مع الشاي:

4 بيضات.

كأس صغير ونصف سكر.

2 كوب برتقال.

كأس إلا ربع زيت.

2 أكياس خمير الحلويات.

كأس ونصف دقيق سميد.

كأس ونصف دقيق أبيض.

خطوات تحضير كية السميد بالبرتقال

نضع كوب البرتقال على النار ونضيف 3 ملاعق كبيرة أو أكثر من السكر حسب الحاجة.

نحرك حتى يمتص البرتقال السكر ثم نتركه يبرد.

نخفق البيض في الخلاط ونضيف الزيت والسكر حتى يمتزجا ثم نضيف كوب من البرتقال ثم نضيف الدقيق والخميرة حتى تمتزج ونحصل على عجينة نابضة.

أخذنا قالب الفرن ودهناه بالزبدة ثم وضعنا الدقيق فوق الزبدة وأفرغنا القالب من بقايا الدقيق.

ضعي الخليط في قوالب واخبزيها في الفرن حتى يتحول لونها إلى البني وتنضج بالكامل.

أخرجناه من الفرن وسكبناه على شراب البرتقال المُعد مسبقًا واتركه ليبرد.

ويقدم وبالهناء والشفاء.

البرتقال والتحكم في الشهية

