الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم تونس لتعزيز الإصلاحات الكبرى

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية التونسى، مالك الزاهى، حيث تناول اللقاء الذى عقد بمقر الوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم المشاريع المشتركة.
وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية - فى بيان اليوم الجمعة - أن الجانبين استعرضا عددًا من البرامج ومشروعات التعاون، حيث ثمن الزاهى الدعم المستمر الذى تلقاه بلاده من قبل الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى حرص بلاده على تجذير علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، فى إطار مقاربة شاملة ترسخ مفهوم الحقوق والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات بما يساهم فى بناء تونس الجديدة.
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