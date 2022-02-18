لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وكيفية تحميلها وشروط لعبة GTA V الأصلية

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، التي يعشقها الملايين حول العالم محبي اللعبة الشهيرة. وما زال البحث عنها مستمرا على شبكة الأنترنت وبعض المتاجر المختلفة. حيث الآن بإمكانك الوصول إلى الطريقة الصحيحة الغير مبرمجة أو معدلة من مبرمجين. كما أن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس أسباب شهرتها. الجودة الكبيرة وطريقة اللعبة الشهيرة التي تتمتع بها ويدخل فيها محبي اللعبة إلى عالم من المغامرة والأكشن. واليوم وبدون أي دخول على مواقع تقوم بتعديل اللعبة سوف نستعرض عليك أحدث طريقة رسمية للحصول على GTA San Andreas للاندرويد. كما سنعرض أيضا أحدث متطلبات تتطلبها اللعبة للتشغيل السلس على الجوالات وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) ويجب متابعة الفقرات التالية للحصول عليها.

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

قبل أي شئ دعونا نتحدث قليلا عن أحداث اللعبة وهي تدور حول ولاية سان أندرياس الأمريكية وهي ولاية أفتراضية. وتدور أحداث القصة بين ثلاثة من الأشخاص الذين يشكلون تكوين عصابي على مستوى محترف من الجريمة. ويمكن لعب GTA San Andreas عن طريق شخص واحد من الثلاثة وعمل مهامه. كذلك يمكن تشغيل لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس واللعبة بالثلاثة أشخاص في وقتا واحد. كما يمكن أن يتم اللعب بشكل حر بدون الدخول في المهام التي تدور على ثلاثة مدن تفصل بين كل مدينة وأخرى فواصل من الصحراء والأراضي الريفية وكذلك المدن السياحية. والآن ندعوكم لقراءة السطور التالية للتعرف على أهم خطوات GTA V APK سان اندرياس للاندرويد.

أولا نقوم بشحن الهاتف الأندرويد والنقر على تطبيق GOOGLE STORE.

ثم يتم البحث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من شريط بحث جوجل.

من شريط بحث جوجل. سيتم إظهار الإصدار وعدة إصدارات أخرى منها منتمي إلى شركة روك ستار جيم ومنها غير منتمي للشركة. ويجب خيار جراند ثفت أوتو سان أندرياس للاندرويد والتي مدون تحت أسم اللعبة كلمة ROCKSTAR.

للاندرويد والتي مدون تحت أسم اللعبة كلمة ROCKSTAR. ندخل على اللعبة من الداخل وننزل قليلا أسفل الصفحة وسوف نقوم بالنقر على زر التثبيت وسوف يتم تحويل الصفحة إلى صفحة دفع إلكتروني ويتم فيها إضافة بيانات الدفع وسوف يتم خصم 30 ريال سعودي من رصيدك.

والآن في حالة نجاح عملية الدفع سوف يتم تحميل لعبة GTA V للاندرويد بنجاح على الهاتف.

الإمكانيات المطلوبة لتشغيل GTA San Andreas على الاندرويد

تتميز لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بجود كبيرة في الأداء مما يجعل الكثير من الهواتف غير قادرة على هذه الجودة الهائلة والسرعة الهائلة للعبة. كما يجب مراجعة هذه المواصفات بشكل مستمر قبل البدء في عملية التحميل للتأكد من التشغيل الصحيح. كما أن اللعبة يتم تحديثها بشكل مستمر أيضا ولمواصفات الجوال لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس متابعة التالي.

يجب أن يكون لدى الجوال مساحة خالية ولا تقل عن 6 جيجا بايت.

كذلك الذاكرة العشوائية لا تقل عن 6 جيجا رام.

لا يمكن تشغيل GTA San Andreas على المعالجات المتوسطة ويجب أن يحتوي الهاتف على معالج قوي من معالجات الألعاب والمفضلة سناب دراجون 865.

على المعالجات المتوسطة ويجب أن يحتوي الهاتف على معالج قوي من معالجات الألعاب والمفضلة سناب دراجون 865. نظام تشغيل اندرويد 11 واندرويد 12.

والآن عزيزي القارئ هذه الطريقة الرسمية والأمنة للحصول على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد. كما أن الفقرة السابقة تتضمن أخر مواصفات لعبة GTA V الأصلية سان اندرياس للتشغيل الصحيح. نتمنى لكم استمتاع دائم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.