لتأمين خصوصيتك.. احذف جميع منشوراتك القديمة على فيسبوك بخطوات بسيطة

توجد بعض الأسباب التي قد تدفع المستخدمين إلى القيام بحذف منشوراتهم القديمة على تطبيق فيسبوك، وتتمثل هذه الأسباب في التعرض للاختراق أو تمهيداً لحذف الحساب الخاص بهم، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يلجئون إلى حذف المنشورات الخاصة بهم كحل لحماية بياناتهم الشخصية، وذلك للتأكد من عدم التعرض لها أو استخدامها من قبل الهاكرز.

خطوات حذف المنشورات على فيسبوك

يمكنك حذف جميع المنشورات الموجودة على حساب فيس بوك، من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في التأكد من وجود التطبيق على الهاتف الخاص بك وليس الموقع نفسه على الويب أو سطح المكتب، ثم قم بفتح التطبيق على الهاتف، وادخل على البروفايل الخاص بك، ثم اضغط على النقاط الثلاثة الرأسية المتواجدة في أعلى الشاشة، وادخل على Activity Log أو ما يعرف بسجل النشاطات، واضغط على القائمة المنبثقة، ثم على Your Posts، وهي المنشورات الخاصة بك.

يمكن تحديد كل المنشورات التي تريد حذفها مرة واحدة، ثم اضغط على حذف، وستظهر جميع المنشورات المؤرشفة أو المحذوفة كتصنيفات في أقسام المنشورات الخاصة بك، ويمكنك الضغط على هذه التصنيفات لرؤية مشاركاتك المحذوفة أو المؤرشفة، وبعدها سيتم حذف المنشورات التي قمت بحذفه ووضعها في سلة محذوفة في التطبيق لمدة 30 يوم، وبعدها سيتم حذفها نهائياً، ومن خلال تلك الخطوات تستطيع حماية خصوصيتك على التطبيق خلال الفترة القادمة، ويجب اتباع الخطوات بنفس الترتيب الذي تم الإشارة إليه في المقال من أجل نجاح عملية الحذف.

تستطيع حذف المنشورات الخاصة بك من خلال طريقة أخرى تتمثل في اتباع هذه الخطوات، الذهاب إلى الصفحة الخاصة بك، واضغط على إدارة المنشورات، ثم اختر العام الذي تريد حذف أو إخفاء المنشور الخاص بك، واضغط على ” طريقة عرض الشبكة”، سيظهر لك المنشورات بالترتيب حسب تاريخ النشر، اختر الشهر الذي تريد حذف المنشورات الخاصة به على فيسبوك، يمكنك تحديد نحو 50 منشوراً مرة واحدة، وبعدها ستظهر لك رسالة أسفل الشاشة “يمكنك إخفاء المنشورات المحددة”، اضغط على التالي واختر ما تريد فعله بين إخفاء وحذف المنشورات وإزالة الإشارات.