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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022 - ثقفني
أعلنت شركة سامسونج العالمية مسبقا عن هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 القابل للطي الذي يحتوي علي قلم S Pen، ومقاوم للماء والغبار والإطار المصنوع من الالمونيوم مع الظهر من الزجاج، يدعم رامات ١٢ جيجا بايت ذاكرة عشوائية، في هذا المقال يتم الحصول علي مميزات وعيوب ومواصفات وأسعار الجوال galaxy z fold 4.
مواصفات جوال Samsung Galaxy Z Fold 4
- الذاكرة: يحتوي علي ذاكرة تخزين داخلية ٢٥٦ جيجا بايت او ٥١٢ جيجا بايت.
- الذاكرة العشوائية رامات ١٢ جيجا بايت.
- نظام التشغيل: اندرويد ١٢ ،واجهة الاستخدام one Ul 4.0
- الصوت: يدعم سماعات ستيريو ،السماعات من AKG، السماعات الخارجية.
- الاتصال: تقنية NFC ، GPS لتحديد الموقع، بلوتوث أصدار ٥.٢، مدخل USB ، واي فاي للنت الهوائي.
- البطارية: غير قابلة للإزالة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير نوع ليثيوم بو.
- الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة ٤٥ واط، والشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط، الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة ٤.٥ واط.
- المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ثماني النواة، معالج الرسومات Adreno 730.
- الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني 2G ،حتي شبكات الجيل الخامس 5G.
- الشرائح: يدعم عدد اثنين شريحة نانو.
- الكاميرا: الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط والتصوير الرئيسية الأولي بدقة ٥٠ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8 ، الثانية بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4 ، الثالثة بدقة ١٢ ميجا بكسل بعدسة f/2.2.
- يدعم أوتو فوكوس، يدعم الفلاش، تسجيل الفيديو بخاصية بدقة p2160 4k، ونذكركم بسعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s22 الترا.
- الكاميرا الأمامية بدقة ١٠ ميجا بكسل بعدسة حجم f/2.2 الفيديو بدقة p 2160 4k.
- شكل الهاتف: الإطار مصنوع من الالمونيوم والظهر من الزجاج والألوان اخضر فضي اسود البصمة مدمجة في زر الباور.
- أبعاد الموبايل: الوزن القائم ٢٧١ جرام، السُمك 6.4 مم، العرض 128.1 مم، الطول 158.2 مم، الأبعاد بعد الطهي، العرض ٦٧.١مم، الطول ١٥٨.٢ مم، السمك ١٦مم.
- الشاشة: مقاس ٦.٧ انش، النوع Dynamic AMOLED2x .
- حجم الشاشة بعد الطي ٦.٢ بوصة، ونذكر بمواصفات هاتف فيفو iqoo 9 pro.
مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
- الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط وتدعم خاصية تصوير الفيديو بدقة 4k
الهاتف مقاوم للماء والغبار.
- الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.
- الذاكرة العشوائية رام ١٢ جيجا بايت.
- المعالج ثماني النواة مثل هاتف العملاق ريدمي k50.
عيوب الموبايل galaxy z fold 4
- الهاتف لا يدعم ذاكرة كارت الميموري المضافة.
- لا يوجد راديو FM
- لا يحتوي علي مدخل لسماعة الأذن.
- الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش في حالة التصوير.
علبة الهاتف galaxy z fold 4
- دبوس الشرائح.
- كابل الشحن ورأس الشحن.
- الموبايل galaxy z fold 4.
سعر الجوال galaxy z fold 4
- الثمن في مصر 28000 جنيه.
- قيمة الهاتف في الجزائر 242000 دينار.
- شراء الجوال من السعودية 6700 ريال.
- السعر بالدولار الأمريكي ١٥٠٠ دولار.
- تسعيرة الجوال في المغرب 15800 درهم.
- ثمن في الهند 118,450 روبيه هنديه.
- القيمة باليورو 1,365 يورو.
- السعر في الأمارات 5,960 درهم أماراتي، كما نذكركم بسعر ومواصفات شاومي ريدمي 11 برو.
- شراء الجوال من العراق 2,368,400 دينار عراقي.
وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022.
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