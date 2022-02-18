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سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022 - ثقفني

أعلنت شركة سامسونج العالمية مسبقا عن هاتفها الذكي الجديد Samsung  Galaxy Z Fold 4 القابل للطي الذي يحتوي علي قلم S Pen، ومقاوم للماء والغبار والإطار المصنوع من الالمونيوم مع الظهر من الزجاج، يدعم رامات ١٢ جيجا بايت ذاكرة عشوائية، في هذا المقال يتم الحصول علي مميزات وعيوب ومواصفات وأسعار الجوال galaxy z fold 4.

مواصفات جوال Samsung Galaxy Z Fold 4

سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022
Samsung Galaxy z
  • الذاكرة: يحتوي علي ذاكرة تخزين داخلية ٢٥٦ جيجا بايت او ٥١٢ جيجا بايت.
  • الذاكرة العشوائية رامات ١٢ جيجا بايت.
  • نظام التشغيل: اندرويد ١٢ ،واجهة الاستخدام one Ul 4.0
  • الصوت: يدعم سماعات ستيريو ،السماعات من AKG، السماعات الخارجية.
  • الاتصال: تقنية NFC ، GPS لتحديد الموقع، بلوتوث أصدار ٥.٢، مدخل USB ، واي فاي للنت الهوائي.
  • البطارية: غير قابلة للإزالة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير نوع ليثيوم بو.
  • الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة ٤٥ واط، والشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط، الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة ٤.٥ واط.
  • المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ثماني النواة، معالج الرسومات Adreno 730.
  • الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني 2G ،حتي شبكات الجيل الخامس 5G.
  • الشرائح: يدعم عدد اثنين شريحة نانو.
  • الكاميرا: الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط والتصوير الرئيسية الأولي بدقة ٥٠ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8 ، الثانية بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4 ، الثالثة بدقة ١٢ ميجا بكسل بعدسة f/2.2.
  • يدعم أوتو فوكوس، يدعم الفلاش، تسجيل الفيديو بخاصية بدقة p2160 4k، ونذكركم بسعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s22 الترا.
  • الكاميرا الأمامية بدقة ١٠ ميجا بكسل بعدسة حجم f/2.2 الفيديو بدقة p 2160 4k.
  • شكل الهاتف: الإطار مصنوع من الالمونيوم والظهر من الزجاج والألوان اخضر فضي اسود البصمة مدمجة في زر الباور.
  • أبعاد الموبايل: الوزن القائم ٢٧١ جرام، السُمك 6.4 مم، العرض 128.1 مم، الطول 158.2 مم، الأبعاد بعد الطهي، العرض ٦٧.١مم، الطول ١٥٨.٢ مم، السمك ١٦مم.
  • الشاشة: مقاس ٦.٧ انش، النوع Dynamic AMOLED2x .
  • حجم الشاشة بعد الطي ٦.٢ بوصة، ونذكر بمواصفات هاتف فيفو iqoo 9 pro.

مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

  • الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط وتدعم خاصية تصوير الفيديو بدقة 4k
    الهاتف مقاوم للماء والغبار.
  • الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.
  • الذاكرة العشوائية رام ١٢ جيجا بايت.
  • المعالج ثماني النواة مثل هاتف العملاق ريدمي k50.

عيوب الموبايل galaxy z fold 4

  • الهاتف لا يدعم ذاكرة كارت الميموري المضافة.
  • لا يوجد راديو FM
  • لا يحتوي علي مدخل لسماعة الأذن.
  • الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش في حالة التصوير.

علبة الهاتف galaxy z fold 4

  • دبوس الشرائح.
  • كابل الشحن ورأس الشحن.
  • الموبايل galaxy z fold 4.

سعر الجوال galaxy z fold 4

  • الثمن في مصر 28000 جنيه.
  • قيمة الهاتف في الجزائر 242000 دينار.
  • شراء الجوال من السعودية 6700 ريال.
  • السعر بالدولار الأمريكي ١٥٠٠ دولار.
  • تسعيرة الجوال في المغرب 15800 درهم.
  • ثمن في الهند 118,450 روبيه هنديه.
  • القيمة باليورو 1,365 يورو.
  • السعر في الأمارات 5,960 درهم أماراتي، كما نذكركم بسعر ومواصفات شاومي ريدمي 11 برو.
  • شراء الجوال من العراق 2,368,400 دينار عراقي.

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022.

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