عاجل.. رئيس دونيتسك: الوضع فى دونباس يتجه إلى الحرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، لم يستبعد بوشيلين، إجلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا فى الأيام المقبلة.

وقال بوشيلين "المهمة هى تأمين أكبر عدد ممكن من الناس، لا أستبعد أنه فى هذه الأيام سنتمكن من إجلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص".

وأضاف بوشلين أن الوضع فى دونباس حرج الآن، وعندما سأله المضيف حول ما إذا كانت الأمور تسير نحو حرب شاملة، أجاب بوشيلين: "للأسف، نعم".

وهز انفجار مبنى الحكومة فى مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للمكتب التمثيلى لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وصرح رئيس القوات الشعبية فى دونيتسك، دينيس سينينكوف، أن "سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة فى دونيتسك، ولم يصب بأذى".