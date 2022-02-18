عاجل.. انفجار سيارة مسؤول فى دونيتسك شرق أوكرانيا دون إصابته

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال سينينكوف: "نعم ، هذه سيارتى، لم يصب أحد بأذى، لقد كانت فى مرآب السيارات".
ويمكن فى الوقت الحالى، رؤية حريق فى موقع الانفجار، ولم تتضرر المبانى المجاورة، كما سُمع دوى الانفجار فى جميع أنحاء المدينة.
وهز الانفجار مبنى الحكومة فى مدينة دونيتسك، فى جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للمكتب التمثيلى لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.
وتوجه الى مكان الحادث عناصر من وزارة الطوارئ، ودعت رسالة نشرها المكتب التمثيلى لجمهورية دونيتسك عبر "تيلجرام" المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة وتجنب التحرك فى أنحاء المدينة قدر الإمكان".
ولا توجد معلومات عن الضحايا حتى الآن، وفقًا لمراسل وكالة سبوتنيك.
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