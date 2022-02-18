طريقة ورابط تحديث البيانات نظام نور عبر الموقع الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية 2022

طريقة تحديث نظام نور عبر الموقع الإلكتروني بالمملكة، قد أعلنت المملكة السعودية عن بدء تحديث نظام نور الإلكتروني لتحسين الخدمات الموجودة في حتى يسهل على الطالب وولي الأمر تسجيل الدخول بكل سهولة إلى هذه المنصة التعليمية لأنها تساعد ولي الأمر على إمكانية الاستعلام عن مستوى الطالب والتواصل مع المعلم والكثير من الخدمات الهامة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم وعبر موقعنا ثقفني على طريقة تحديث نظام نور وتحديث بيانات ولي الأمر وكذلك معرفة طريقة تحديث بيانات المعلمين بالخطوات المطلوبة.

طريقة تحديث البيانات عبر نظام نور

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة تحديث بيانات نظام نور للطلاب من خلال الخطوات التالية:

رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa/Noor/Login.

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني ثم الضغط على تسجيل الدخول والضغط على الطالب أو المستعلم من خلال شؤون الطلبة ثم أضغط على كلمة الطلبة. بعد ذلك يقوم المستعلم بتحديد الطالب حتى يتمكن من تحديث البيانات الخاصة به ثم إضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة إرسال واختيار كلمة نعم حتى يتم تعديل البيانات في القائمة.

تحديث بيانات ولي الأمر

يمكن لولي الأمر أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به من خلال الخطوات التي سوف نوضحها وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني ويقوم ولي الأمر بإضافة البيانات الجديدة. بعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة تحديث بيانات ولي الأمر سوف تجدها أمامك في أعلى الشاشة ثم تقوم بفتح قائمة كل البيانات المتعلقة بولي الأمر وتقوم بتعديل البيانات وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة حفظ.

بيانات نظام نور المعلمين

يمكن لجميع المعلمين أن يقوموا بتحديث بياناتهم من خلال نظام نور الإلكتروني وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتحديث البيانات وهي كالآتي: