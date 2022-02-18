نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين فقط قرض فوري بدون كفيل ب 50 ألف ريال من شركة إمكان بشروط ميسرة وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية فرصة التمويل لكثير من المجالات والحصول على قرض فوري يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بدون شروط ولكن من خلال شركة إمكان للتمويل الميسر وهذا من أهم طرق التمويل داخل المملكة والتي تساعد كثير من السعوديين في تمويل مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويل فوري.

خطوات التقديم على قرض فوري بدون كفيل ب 50 ألف ريال من شركة إمكان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على قرض التمويل من شركة إمكان وهي:

أولًا يجب أن يمتلك المتقدم حساب في بنك الراجحي.

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين وليس للمواطن المقيم الحق في طلب التمويل.

يتم التقديم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بشركة إمكان وذلك من خلال الرابط التالي.

بعد توفير كل هذه الشروط والتقديم من خلال موقع الشركة يمكن الحصول على الفور بقيمة التمويل وقيمته 50 ألف ريال سعودي.

مميزات التمويل عن طريق إمكان

تقدم شركة إمكان فرصة التمويل بقرض يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بشروط ميسرة للمواطنين السعوديين كما تقدم كثير من المميزات للمواطن ومن أهمها:

فرصة الحصول على القرض دون الحاجة إلى وجود كفيل.

لا يخالف هذا التمويل تعاليم الدين الإسلامي ويتم طبقًا للأمور الشرعية.

فرصة الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

تُقدم الشركة كثير من الطرق الميسرة لسداد المبلغ حسب الطريقة التي تناسب كل عميل.

تمنح الشركة فرصة السداد لفترة تصل إلى عامين.

الشروط الخاصة بطلب التمويل من شركة إمكان

يحتاج المواطن السعودي قبل طلب التمويل من شركة إمكان عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض مثل الدخل الشهري الثابت .

كما تمنح الشركة فرصة طلب القرض حتى إذا كان الشخص ليس من عملاء بنك الراجحي ومن عملاء بنك آخر والشروط الواجب توافرها هي: