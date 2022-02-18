طريقة التسجيل في توكلنا للمقيمين بدون أبشر ، يوجد طريقه سهله وبسيطة لكل من يريد التسجيل في منصة توكلنا للمقيمين بالمملكة العربية السعودية ولمن يقوم بالبحث عن كيفية التسجيل في توكلنا بدون أن يكون له حساب على منصة أبشر الإلكترونية الكثير من المقيمين بالمملك، وقد تم وضع العديد من الخطوات حتى يتمكن كل مواطن من الدخول والتسجيل دون الذهاب إلى أي مصلحه حكومية وتوفيراً للجهد والوقت، فقد اصبح تطبيق توكلنا مهم لكل مقيم ومواطن بالمملكة والسماح لك لمستخدميه بالتوجه إلى كافة المناطق والمؤسسات الحكومية بامتلاكه تطبيق توكلنا دون أن يكون له حساب على منصة ابشر الإلكترونية، وسوف نتعرف علي تفاصيل أكثر ف السطور التالية.

طريقة التسجيل في توكلنا للمقيمين بدون أبشر

قامت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بإطلاق العديد من المنصات والتطبيقات علي الإنترنت لك تقدم للمواطنين خدمات عديدة ي كافة المجالات المتواجدة في المملكة، حيث أصبح الاستخدام سهل وإنجاز الخدمات أسرع عن السنوات الماضية، ومن التطبيقات القوية تطبيق توكلنا، ويمكن التسجيل في توكلنا دون الحاجة إلي استخدام منصة أبشر، سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في النقاط التالية:

القيام بتحميل تطبيق توكلنا أو الدخول علي الموقع الرسمي توكلنا.

اختيار أيقونة تسجيل جديد والنقر عليها.

قيام الشخص لتحديد إذا كان مقيما أو مواطن وافد.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويم الميلادي والهجري.

تسجيل كلمه مرور قويه خاصه به.

القيام بتحديد الموقع من الهاتف الجوال الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل العنوان السكني الذي يقطن به وقت التسجيل ولا يحق له تغيير عنوانه مره ثانية إلا بعد مرور شهر كامل بعد عملية التسجيل.

الإجابة على كافه الأسئلة الموجودة في الاستبيان الصحي الخاص به.

اختيار أيقونة البدء والضغط عليها، وبذلك تكون قد قمت بإتمام عملية التسجيل في تطبيق توكلنا دون التسجيل في منصة ابشر بنجاح ويمكنك البدء في استخدامه.

كيفيه التسجيل في تطبيق توكلنا دون رقم الهاتف الجوال

يوجد بعض الخطوات المهمة لكل من يريد التسجيل في تطبيق توكلنا بدون استخدام رقم الهاتف الجوال الخاص به عليه أن يقوم بإتباعها حتى تتم عمليه التسجيل صحيحة، من الخطوات التي يجب اتباعها ما يلي: