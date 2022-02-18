فيزا البحرين للمقيمين.. شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية والرسوم المطلوبة

فيزا البحرين للمقيمين بالسعودية وشروط الدخول من الأمور المهمة التي اتخذتها الحكومة السعودية في ظل الظروف الحالية لتفشي كورونا وتزايد عدد الإصابات في دول الخليج العربي، خاصة مع انتشار السفر والتنقل بين الدول التي فرضت فيها البحرين شروطا وقيم معينة يجب اتباعها للفحص الأمني ​​في المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة للمقيمين، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو فيزا البحرين للمقيمين بالسعودية وشروط الدخول.

السفر للمقيمين في السعودية 2022

نفذت الحكومة في المملكة العربية السعودية العديد من الضوابط الوقائية فيما يتعلق بالسفر داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعالج ذلك المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الإمارات وليبيا وسوريا ولبنان واليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، إثيوبيا ، الصومال ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا ، بيلاروسيا ، الهند ، فيتنام) بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالسفر إلى مملكة البحرين ولكن بشروط.

شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية

شهادة اختبار المختبر (PCR) وأنها خالية من الفيروسات طالما تم إجراء الاختبار قبل 48 ساعة من المغادرة.

ويخضع للفحص المعملي (PCR) مرتين عند وصوله إلى المطار وبعد عشرة أيام من وصوله إلى المملكة ويستثنى من الدراسة الأطفال دون سن السادسة.

الحجر الصحي لمدة عشرة أيام متتالية مع إمكانية استخدام مرافق مخصصة للرعاية الصحية في مملكة البحرين، بشرط الحجز المسبق والدفع للمنشأة قبل المغادرة إلى المملكة.

أظهر إثبات الإقامة للمسافرين الذين اختاروا البقاء في الحجر الصحي في منزلك.

يجب على المسافرين دفع تكاليف الاختبارات المعملية (PCR) من خلال تطبيق التوعية المجتمعية.

استبعدت مملكة البحرين البلدان التالية من إجراءات الدخول بموجب شروط مسبقًا، لذلك يجب عليهم تقديم شهادات التطعيم الرسمية بالإضافة إلى الخضوع لاختبار PCR عند الوصول:

الولايات المتحدة الأمريكية

سنغافورة

دول الاتحاد الأوروبي

كندا

أستراليا

اليابان

نيوزلندا

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة.

المهن المسموح دخول البحرين بها

كافة الأعمال الأكاديمية.

جميع الوظائف الإدارية بشرط إثبات هذا من أوراق ثبوتية.

جميع الأعمال الحرة عدا (التبليط ، السباكة، النجارة).

منع كافة أصحاب الأعمال الحرة.

السماح لأصحاب العمالة.

فيزا دخول البحرين للمقيمين في السعودية 2022

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الوصول بسهولة إلى تأشيرة دخول مملكة البحرين وفقًا لطريقة الاستخراج والرسوم التي تحددها وزارة الداخلية البحرينية ، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال:

فيزا لمرة واحدة صالحة لمدة أسبوعين للإقامة مع إمكانية التجديد أسبوعين.

وفيزا دخول لأكثر من مرة صالحة لمدة 3 أشهر ، حيث تكون شهر لكل إقامة.

فيزا دخول لأكثر من مرة صالحة لمدة سنة وثلاثة شهور.

وفيزا لمرة واحدة صالحة لمدة أسبوع .

فيزا لمرة واحدة صالحة لمدة أسبوعين مع وجود كفيل.

وفيزا لمرة واحدة صالحة لمدة شهر مع وجود كفيل.

فيزا لمرة واحدة صالحة لمدة شهر وأسبوعين للإقامة الواحدة مع وجود كفيل.

رسوم تأشيرة البحرين للمقيمين في السعودية

أولاً رسوم الدخول لتأشيرة جسر الملك فهد 150 ريال سعودي عدا تجديدها في مملكة البحرين من 400 ريال سعودي.

ورسوم تأشيرة المطار 270 ريال سعودي وهي تأشيرة إلكترونية.

طريقة الاستعلام عن فيزا البحرين برقم الجواز