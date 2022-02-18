نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقوم بالتعديل على لائحة ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، قامت الهيئة بتعديلات على لائحة التصرفات العقارية التنفيذية، كان من أبرز التعديلات التي تمت كانت على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضرائب في التصرفات العقارية، بالإضافة إلى التعديل على تاريخ سدادها وذلك فيما يتعلق بالتصرفات التي تقوم وفقاً لمشاريع البيع على الخارطة، وذلك بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات سنعرفه في الفقرات القادمة فتابعونا.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أوضحت الهيئة أن العمل بتلك التعديلات سوف يبدأ من اليوم. كما تبين أن أبرز ما تم تناوله في قرار التعديل. هو التعديل في درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة. لكي تصل حتى الدرجة الثالثة. وذلك بدلاً من الأقارب من الدرجة الثانية. وذلك على شرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الشخص الموهوب له العقار وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما أنه لشخص لا يتم السماح له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة. وذلك في حالة انه تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر.

كما أضافت الهيئة أن التعديل شمل أيضًا إضافة مادة جديدة. تهتم بالاستثناء من سداد الضريبة على أية عقار يتم نقل ملكيته. وذلك حسب وصية شرعية موثقة عند وزارة العدل. وكذلك من غير اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من ورث المتوفى بحسب ما تم تحديده سابقاً. بالإضافة إلى أنه تم التوسع في استثناء هبة العقار من غير مقابل وذلك لأي وقف ذري أو أهلي من غير اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف. ولمزيد من لمعلومات يمكنك زيارة هيئة الزكاة والجمارك تويتر.

رقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كما أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها قامت بإجراء تعديل في اللائحة ينص على أنه سوف يتم سداد ضريبة على عمليات البيع على الخارطة. والتي تتم حسب ضوابط معتمدة. وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم (536). بتاريخ 4 ذي الحجة 1437هـ وذلك في أو قبل تاريخ التوثيق للبيع بشكل تام عند كاتب العدل. أو الموُثق المعتمد. وذلك بلا ضرورة لدفع الضريبة قبل أو عند التعاقد للمبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.

وكما ذكرنا في الفقرة الفائتة فإن الهيئة قد دعت المكلفين والمهتمين. لأن يتواصلوا معها وذلك لأي استفسار يتعلق بالتعديلات الجديدة. على لائحة ضريبة التصرفات العقارية. وذلك عن طريق :