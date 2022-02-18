عاجل.. «يونس» يضرب مطار هيثرو فى لندن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وضعت مناطق واسعة فى بريطانيا بما ذلك العاصمة لندن الجمعة فى حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية بينما يبدو الجيش جاهزا للانتشار لمواجهة العاصفة يونس التى بدأت تضرب البلاد، ترافقها رياح شديدة.

وألغى عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية ملايين البريطانيين إلى البقاء فى بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - فى جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.

والحدث النادر هو أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر إنذارا ثانيا بأعلى مستوى صباح الجمعة، وهذه المرة فى جنوب شرق البلاد، بما فى ذلك العاصمة لندن للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الإنذار هذا فى 2011.

ودعا وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز البريطانيين إلى "الوقاية والبقاء آمنين" إذ إن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومتر فى الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومتر فى الساعة فى المناطق الداخلية.

وقال عبر قناة سكاى نيوز "هناك خطر على الحياة خلال هذا النوع من الأحوال الجوية الكبيرة"، مؤكدا أن الجيش جاهز للانتشار لمواجهة العاصفة التى قد تكون من الأكبر فى العقود الثلاثة الماضية.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية أيضا من احتمال حدوث فيضانات كبيرة بينما أغلقت معظم المدارس فى جنوب غرب البلاد الجمعة.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية "عددًا من الرحلات" ودعت شركات السكك الحديدية مستخدميها إلى "عدم السفر"، محذرة من احتمال الإعلان عن اضطرابات فى اللحظة الأخيرة.

وقطعت الكهرباء عن أكثر من 55 ألف منزل صباح الجمعة فى إيرلندا المجاورة حيث ستبقى كل المدارس مغلقة طوال اليوم حسب شبكة "ار تى اى" الخاصة.

وتسببت عاصفة أخرى تسمى "دادلى" فى اضطرابات أقل حدة فى اسكتلندا وشمال إنكلترا الأربعاء وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.