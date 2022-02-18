عاجل.. دوى صفارات الإنذار فى شرق أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار دوت فى وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، بعد أن أعلن زعيم انفصالى مدعوم من موسكو فى المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبا لقصف أوكرانى.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أشار الزعيم الانفصالى إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف فى روسيا، زاعما أن الجيش الأوكرانى سيبدأ عملية عسكرية فى دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

وعلى صعيد منفصل أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أيضا، وهى ثانى منطقة يسيطر عليها الانفصاليون فى شرق أوكرانيا، بدء إجلاء السكان.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن نقل السكان بالحافلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، سيبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، الجمعة.

وكانت القوات الحكومية الأوكرانية، قد نفت الخميس، الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية فى شرق البلاد، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية النشاط العسكرى الروسى قرب أوكرانيا على أشده.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا شرقى أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف، الخميس، باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع.