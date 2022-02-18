عاجل.. إجلاء سكان منطقة انفصالية فى أوكرانيا إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - ولدى إعلانه هذه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعى، قال دينيس بوشيلين، رئيس ما تسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين، على أن يتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا.

وذكر مراسل "رويترز" فى دونيتسك إنه لا توجد مؤشرات على الإجلاء حتى الآن.

وذكر بوشلين "اعتبارا من اليوم 18 فبراير تم تنظيم عمليات إجلاء جماعى للسكان إلى روسيا الاتحادية. سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا".

وأعربت روسيا، التى تنفى التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، عن قلقها فى وقت سابق الجمعة بشأن الزيادة الكبيرة فى وتيرة القصف فى المنطقة المعروفة باسم دونباس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر فى برلمان الجمهورية المعلنة من جانب واحد قوله، إن مئات الآلاف يخططون لمغادرة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى منطقة روستوف الروسية.