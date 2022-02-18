سماع دوي انفجار في بيروت وسط تحليق طائرات إسرائيلية

نقلت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عن شاهد عيان، أن دوي انفجار سُمع في بيروت، وسط ترجيح بأن يكون ناجما عن طائرات إسرائيلية كانت تحلق في سماء العاصمة اللبنانية.
وقال المصدر الأمني إن طائرات إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت في ذلك الوقت.
وذكر شاهد أن طائرتين حلقتا في السماء فوق العاصمة اللبنانية، بحسب ما نقلت رويترز.
ويوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول طائرة يتم التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان.
وفي وقت لاحق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية تمكنت من العودة إلى لبنان، متراجعا عن رواية إسقاط الطائرة بصواريخ القبة الحديدية.
من جانبها، قالت جماعة "حزب الله" إنها أطلقت طائرة مسيرة في عملية استطلاع فوق إسرائيل لمدة 40 دقيقة، قبل أن تعود دون أن يمسها أذى، على الرغم من محاولات لإسقاطها.
وجاء الإعلان الإسرائيلي الأولي بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.
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