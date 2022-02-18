الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب سوريين عبر البحر

دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب غير شرعية لسوريين عن طريق البحر.

وقال الجيش في البيان إن قوة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت عند شاطئ الميناء في طرابلس، عملية تهريب 19 شخصا من التابعية السورية عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، وسلم الموقوفون إلى المراجع المختصة، وبوشرت إجراءات التحقيق.

وفي سياق آخر، أشار الجيش إلى إقفال مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان لبعض الوقت حفاظا على سلامة المواطنين بعد اطلاق نار داخل المخيم.

--(بترا)