نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تزايدت بشكل مؤخرا حدة بحث جوجل من أجل التساؤل على رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المفعل خصيصاً لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم للاستعلام عنها أون لاين بالاسم ورقم الامتحان على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث مؤخراً قد تم نشر معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي وكذلك مصاريف الجامعات العراقية مع تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل عبر مجموعة من الخطوات جاءت بشكل مبسط وسهل للغاية أمام جميع الطلاب والطالبات للحصول على نتائجهم من المنزل.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق الكشف عن نتائج القبول الموازي جاءت أمام طلاب وطالبات شتي المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عندما يتم تسجيل سمك الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالايقونة المخصصة لها.

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج التي يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل حيال تلك النتائج التي اصبحت تريند رقم 1 بالعراق مع بدء العام الدراسي الجديد بالعراق وبعد الاشارة على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى شتي الجامعات العراقية.

شروط القبول الموازي بالعراق

فيما يخص شروط القبول والتي تم تحديدها من جانب وزارة التربية والتعليم، حول قبول كليات المجموعة الطبية للطلاب هذا العام، فلابد من تحقيق ما يلي:

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ كلية طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ كلية طب نينوى : 98.00