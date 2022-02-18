عاجل.. لوكاشينكو: سنواجه مع روسيا الحرب الهجينة التى يشنها الغرب

جدة - نرمين السيد - وأوضح لوكاشينكو فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى بوتين "لا نتمنى الحرب ولكننا مستعدون للمواجهة والرد.. ولا نسعى للتصعيد وافتعال الأزمات"، مضيفا أن الذين يهددون بفرض عقوبات سيتعرضون لخسائر فادحة. وتابع رئيس بيلاروسيا "الوضع فى دونباس شرق أوكرانيا يتدهور بشكل سريع"، مشيرا إلى أنه لأول مرة نواجه خطرا حقيقيا لاندلاع الحرب.

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