مأساة ريان تتكرر.. قصة الطفل حيدر الأفغانى

جدة - نرمين السيد - الطفل حيدر

وكتب أنس حقانى المستشار الكبير فى وزارة الداخلية الأفغانية، فى تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد، إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وفاة الطفل حيدر

ووصل فريق الإنقاذ إلى الطفل حيدر الأفغانى، لكنه قد فارق الحياة بعد 96 ساعة داخل البئر فى تكرار لفاجعة الطفل المغربى ريان.

ووقع الطفل حيدر البالغ 5 أعوام فى بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوبى أفغانستان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لعملية الإنقاذ ضمن وسم (انقذوا حيدر).

وتشبه قصة الطفل حيدر، واقعة وفاة الطفل المغربى ريان، بعد سقوطه فى بئر ظل عالقا به لمدة 5 أيام.