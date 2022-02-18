جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره اليونانى، اليوم الجمعة بموسكو: "نشعر بقلق شديد إزاء التقارير الأخيرة الواردة بشأن الزيادة الحادة فى القصف الأوكرانى باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك". وكان ممثلو جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد أعلنوا فى وقت سابق أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية. كما أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا، محذرة من أن قوات حكومة كييف أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع فى منطقة "دونباس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. موسكو: قلقون من زيادة وتيرة القصف الأوكرانى على دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.