أزمة أوكرانيا.. إجلاء سكان منطقة انفصالية موالية لموسكو

أعلن زعيم في منطقة انفصالية شرق أوكرانيا تدعمها روسيا، الجمعة، إجلاء سكان المنطقة إلى داخل روسيا، سط تصاعد عمليات القصف.

ولدى إعلانه هذه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال دينيس بوشيلين، رئيس ما تسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، غير المعترف بها إن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين، على أن يتم إجلاءالنساء والأطفال وكبار السن أولا، وفق "رويترز".

ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الروس أو من كييف.

وذكر مراسل "رويترز" في دونيتسك إنه لا توجد مؤشرات على الإجلاء حتى الآن.

وذكر بوشلين "اعتبارا من اليوم 18 فبراير تم تنظيم عمليات إجلاء جماعي للسكان إلى روسيا الاتحادية. سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا".

وأعربت روسيا، التي تنفي التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، عن قلقها في وقت سابق الجمعة بشأن الزيادة الكبيرة في وتيرة ف يالقصف في المنطقة المعروفة باسم دونباس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر في برلمان الجمهورية المعلنة من جانب واحد قوله، إن مئات الآلاف يخططون لمغادرة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى منطقة روستوف الروسية.