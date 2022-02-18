تونس: زيارة قيس سعيد لبروكسل تؤكد حرصه على توطيد العلاقات مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى أن زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد لبروكسل تجسد حرصه على تمتين علاقات الشراكة التاريخية التى تجمع تونس بالاتحاد الأوروبى، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أعلى ومقاربة جديدة تستجيب لتطلعات شعوب وشباب ضفتى البحر الأبيض المتوسط.





جاء ذلك خلال لقائه مع المفوض الأوروبى للجوار والتوسع أوليفر فاريلى، بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل على هامش أعمال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومى 17 و18 فبراير الحالى.

وقال الجرندى - فى بيان للخارجية التونسية اليوم الجمعة إن خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس التونسى فى 13 ديسمبر الماضى وجميع الإجراءات التى تلتها تأتى استجابة لتطلعات الشعب التونسى من أجل إرساء نظام سياسى ديمقراطى يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم صلب مؤسسات عادلة وقوية.

وأضاف أن الدولة التونسية ماضية فى طريق الإصلاح فى كنف احترام حرية الرأى والتعبير وقيم حقوق الإنسان التى تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين.

وفى السياق ذاته، أشاد فاريلى بخصوصية الشراكة التونسية -الأوروبية وحرصه الشخصى على مواصلة دعم المسار الإصلاحى فى تونس ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق نمو اقتصادى يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصحية وذلك من خلال التسريع فى صرف الموارد المالية المتفق عليها وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة.

وعبر فاريلى عن امتنانه على الدعوة التى وجها له لزيارة تونس من 1 إلى 3 مارس المقبل والتى ستشكل فرصة متجددة للتأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبى لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وإيمانه بقدرتها على إنجاح مسارها الإصلاحى وتطلعه إلى أن يكون هذا المسار دعامة لديمقراطيتها.

وبحث الجانبان عدد من الموضوعات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع فى ليبيا، مؤكدين على حرصهما على ضرورة إنجاح المسار السياسى الليبى والمحافظة على استقراره بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص.