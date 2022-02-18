كاردينال النمسا يدعو إلى إحلال السلام فى أوكرانيا

وقال الكاردينال فى تصريحات له اليوم إن أوكرانيا عانت كثيرا منذ بدأت الحرب قبل ثمانى سنوات.
وأوضح الكاردينال "فى رسالة رثاء لضحايا الحرب فى أوكرانيا" أن أوكرانيا ليست دولة بعيدة عن النمسا وتحتاج إلى مساعدتنا ومصيرها يؤثر على مصيرنا، مشيرا إلى أن القتال على أعتاب بلادنا منذ تقريبا ثمانى سنوات.
وأضاف الكاردينال أنه راح ضحية هذا الصراع أكثر من 13 ألف شخص كما أن هناك 1.5 مليون لاجئ، لافتا إلى وجود 2.9 مليون شخص يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.
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