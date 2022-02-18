عاجل- تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيات الحوثى بجنوب البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيات الحوثى بجنوب البحر الأحمر، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.





وأشار التحالف العربى إلى أن ميليشيات الحوثى استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ، محذرًا من أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكريًا يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.

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