بيتزا الطاسة السريعة الهشة بمكونات بسيطة من مطبخك

بيتزا الطاسة، تعتبر بيتزا الطاسة من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة، فترغب الكثير من الأمهات في تحضير بيتزا الطاسة في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في السطور الآتية خطوات تحضير بيتزا الطاسة.

مقادير تحضير بيتزا الطاسة:

يتم تحضير بيتزا الطاسة من خلال إحضار المقادير الآتية:

كأس من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ربع كأس من المياه أو اللبن الرائب أو الزبادي من أجل العجن.

مقادير تحضير الحشو:

صلصلة.

فلفل رومي أخضر أو ألوان.

بصل.

زيتون مخلي.

لحم مفروم أو بسطرمة أو هوت دوج.

ملح.

فلفل.

ريحان.

سماق.

زعتر للصلصة.

نصف كأس من الجبنة الموتزاريلا والشيد والرومي.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة:

يتم تحضير بيتزا الطاسة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير بيتزا الطاسة:

أولًا يتم الحصول على مكونات العجين ثم يتم عجنها جيدًا مع بعضها البعض. القيام بتركها لحين أن تختمر ثم يتم تجهيز الصلصة وتقطيع كافة مقادير الحشو. الحصول على مقلاة من التيفال ويتم فرد العجينة في المقلاة ثم يتم توزيع الصلصلة والحشو. القيام بإشعال نار هادئة ثم يتم وضع المقلاة فيها وبعد أن تنضج يتم رش الجبن عليها ثم يتم تركها قليلًا ثم يتم إدخالها إلى المايكرويف.

طريقة عمل صلصة البيتزا

يتم تحضير صلصة البيتزا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:

أربعة ثمرات من الطماطم.

ملعقة من مسحوق البصل.

رشة من الملح.

ملعقة من الريحان.

ملعقة من الأوريجانو.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من مسحوق الثوم.

طريقة التحضير: