إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا حقيقة ام لا “التفاصيل”

حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443، انبعثت الكثير من عمليات البحث عن حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 بسبب كورونا في المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد تداول بعض الأخبار عن تزايد أعداد المصابين بالفيروس و متحوره الجديد بشكل كبير، وهو ما دفع الكثير من المواطنين بالبحث في مختلف المواقع والصفحات، للتأكد من ذلك الخبر ومعرفة تفاصيله، وقد قامت العديد من الجهات المسؤلة بالرد على ما يتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء الامتحانات، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك، فتابعو.

حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 بسبب كورونا

أكدت المصادر الاعلامية في المملكة العربية السعودية على لسان وزير التعليم السعودي بشأن ما يتم يتداوله الآن عن حقيقة الغاء امتحانات الترم الثاني 2022 في السعودية بسبب كورونا، حيث أوضحت الوزارة أنه لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن ذلك الخبر، وأنه لا توجد أي نية من الأساس في الفترة الراهنة لإلغاء الامتحانات، إذ أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك وأضافت المصادر أن الوضع الحالي في المملكة مستقر بشكل كبير.

وزارة التعليم توضح حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443

مازال البحث عن حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 بسبب كورونا، هو أهم الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين في المملكة وخاصة من أولياء الأمور، ولكن نوهت الوزارة في بيان رسمي لها أنه سوف يتم تطبيق الخطة الزمنية الموضوعة لهذا العام الدراسي بحذافيرها، وأنه لا داعي لترويج مثل تلك الشائعات التي تتسبب في البلبلة وتؤثر في نفوس الطلاب، وفي السياق ذاته أكدت مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تضع كافة أولوياتها في مصلحة الطلاب، ولا تجازف على صحتهم وسلامته مبأي حال، وأوضحت المصادر أن أي قرارات تخص الغاء الامتحانات ترجع إلى تقييم الوضع الصحي في المملكة من قبل وزارة الصحة، والتي أكدت أن الوضع الآن مستقر بشكل كبير، وستم اجراء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد وفقاً للخطة الزمنية المحددة.