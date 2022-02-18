مهمة تصحيح الأوضاع.. موعد مباراة ساجرادا اسبيرانسا والزمالك دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة ساجرادا اسبيرانسا والزمالك ، نحو تصحيح المسار يخوض الزمالك المصري ، السبت 19 فبراير 2022، غمار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022/2021 ، حيث يطمح إلى تسجيل فوزه الأول في دور المجموعات، على فريق أنجولي آخر، هو ساجرادا اسبيرانسا بطل النسخة الماضية من الدوري في بلاد الغزلان السوداء، والتي يستضيفها ملعب الفريق الأنجولي، الساعي هو الآخر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى، وتقديم صورة مشرفة في ظهوره الثاني بالبطولة الأفريقية.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف بالتفاصيل على آخر الأخبار والكواليس و موعد مباراة ساجرادا اسبيرانسا والزمالك والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا ، فضلًا عن تاريخ المشاركات في البطولة، وتاريخ مواجهات الزمالك و ساجرادا اسبيرانسا .

مباراة ساجرادا اسبيرانسا والزمالك

رحلة جديدة للفارس الأبيض ، في البطولة القارية الأغلى على صعيد الأندية، حيث يلتقي فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي، والذي تعثر في الجولة الأولى من دور المجموعات أيضًا.

بلغة التاريخ، تعتبر فرص القلعة البيضاء أكبر، إلا أن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وخاصة الخسارة الثقيلة أمام سموحة في الدوري المصري، تعد غير مطمئنة لجماهير ميت عقبة على الإطلاق.

في المقابل، يرغب بطل الدوري الأنجولي في مصالحة جماهيره، بعد الخسارة القاسية أمام الوداد المغربي.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولى :

تجدر الإشارة إلى الجولة الثانية من دور المجموعات، ستشهد مواجهات عربية قوية، من أبرز مباراة الهلال والأهلي ، الجمعة، في ديربي وادي النيل .

نادي ساجرادا اسبيرانسا

مع أصحاب الأرض نبدأ تغطيتنا، حيث نادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي ، الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

حيث خاض الفريق الجولة الأولى خارج ملعبه، ليتلقى خسارة بنتيجة (0-3) أمام الوداد المغربي .

ويقبع الفريق الأنجولي حاليًا في ذيل ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 0 نقاط وصافي (-3) أهداف.

رحلة ثالث الدوري الأنجولي حاليًا في دوري توتال لأبطال أفريقيا 2022 ، انطلقت من الدور التمهيدي (دور الـ64).

حيث تخطى عقب بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المشاركات الست في البطولة، بعد التعادل السلبي ذهابًا وإيابًا، قبل أن يحسمها الأنجوليون بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

وفي الدور الثاني (دور الـ32)، تغلب ذهابًا على رويال ليبوباردس من إسواتيني بنتيجة (3-1)، قبل أن يخسر إيابًا بهدف.

تاريخيًا، شارك ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي مرة واحدة في دوري الأبطال عام 2006.

إذ ودع البطولة من الدور الأول، بعدما سقط أمام سيفكس الناميبي برباعية نظيفة ذهابًا، وبنتيجة (1-2) إيابًا.

نادي الزمالك

في المقابل، يسعى نادي الزمالك المصري ، في مشاركته رقم 22 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، إلى المضي قدمًا نحو لقب تاريخي سادس.

حيث يحظى الفارس الأبيض بـ5 ألقاب سابقة في البطولة، كان آخرها في عام 2002 على حساب الرجاء المغربي ، بالهدف الشهير للنجم السابق تامر عبد الحميد.

ويحتل أبناء ميت عقبة حاليًا، المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا .

أما عن مشاركته في النسخة الـ58 من البطولة على مدار تاريخها والـ26 بنظامها الجديد، فقد انطلقت من الدور الثاني.

حيث تغلب ذهابًا على توسكر الكيني بهدف، قبل أن يجدد فوزه إيابًا برباعية نظيفة.

وفي دور المجموعات، تعادلت كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون بصعوبة أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى بنتيجة (2-2).

تاريخ مواجهات الزمالك و ساجرادا اسبيرانسا

على صعيد المواجهات بين ساجرادا اسبيرانسا والزمالك ، فتعتبر مواجهة السبت، هي الأولى بين بطلي مصر وأنجولا .

إلا أن مواجهات الزمالك مع أندية أنجولا تعد كبيرة، كما شهدت نتائج مميزة.

حيث التقى الزمالك مع الأندية الأنجولية 11 مرة، فاز الفارس الأبيض في 5 مواجهات، وتعادل في مثلها، وتلقى خسارة واحدة.

على صعيد الأهداف، سجل الزمالك في أندية أنجولا 15 هدفًا، وسكنت شباكه 6 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة تحققت في تاريخ لقاءات الزمالك ضد الأندية الأنجولية فكانت بنتيجة (3-0).

جاء ذلك، خلال لقاء الفارس الأبيض ضد إنتر كلوب ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا 2008 ، والتي توج بها الأهلي المصري للمرة السادسة في تاريخه، ليكون التفوق الأول للمارد الأحمر على غريمه التقليدي، في قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا .

وبالمناسبة، فقد شهدت النسخة ذاتها من البطولة، الهزيمة الوحيدة للزمالك أمام الأندية الأنجولية ، بالخسارة أمام انتر كلوب إيابًا بنتيجة (1-2).

موعد مباراة ساجرادا اسبيرانسا والزمالك

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء السبت، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت أنجولا، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الزمالك وساجرادا اسبيرانسا ، فلم نتوصل في “ثقفني” إلى القيادة التحكيمية في المواجهة، وسيتم الكشف عنه عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حينه.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية beIN Sports HD 3 .

وبشأن معلق مباراة الزمالك وساجرادا اسبيرانسا ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني”، فهو المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الزمالك وساجرادا اسبيرانسا والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا وتاريخ مشاركاتهما بالبطولة، إضافة إلى تاريخ المواجهات بين الزمالك وساجرادا اسبيرانسا .