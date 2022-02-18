أوكرانيا: رصدنا 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها المتمردون

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، أنه رصد 60 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى إصابة جندى جراء تلك الانتهاكات.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، زادت وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة، أمس الخميس، حيث وصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الأمر بأنه "استفزاز كبير".

وقال الجيش الأوكرانى فى تقريره، إن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من عشرة تجمعات سكنية، مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.