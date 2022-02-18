رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن: لا أحد يهدد روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لشبكة "إيه آر دى" الألمانية الإعلامية، قال إشينجر، اليوم الجمعة، إن المئات من صانعى القرار المشاركين فى المؤتمر يأسفون بشدة "لأن روسيا لا تمثل نفسها فيه".
وعلى الرغم من أنه ليس من المقرر أن يشارك وفد رسمى من روسيا فى المؤتمر، إلا أن إشينجر أكد أن هناك أشخاصا ذوى خبرة من روسيا سيأتون إلى المؤتمر، مضيفًا أن الموضوع الرئيسى فى مؤتمر ميونخ، الذى سيستمر من الجمعة إلى الأحد، هو: "ما هو اللازم حتى يتخلى الجانب الروسى نهائيا عن سيناريو التهديد هذا على طول الحدود الأوكرانية، ويعود إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية؟".
واعتبر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن أن المخاوف الأمنية الروسية "بعيدة الاحتمال"، لأن حلف شمال الأطلسى "الناتو" لم يتخذ خطوة نحو مزيد من التوسع شرقًا فى اتجاه الحدود الروسية منذ 18 عامًا، وقال: "لماذا أصبح هذا الأمر عالقا جدًا الآن بعد 18 عامًا؟ عضوية أوكرانيا فى الناتو غير مطروحة للنقاش".
وأوضح أن وراء ذلك رغبة روسية أعمق فى استعادة الوضع الذى تكون فيه روسيا محاطة بدول تابعة و"متخلية عن استقلالها الكامل".
وشدد إشينجر على أنه "بالطبع هذا غير ممكن.. هنا فى ميونخ نريد أن نجتمع ونقول إن كل دولة أوروبية يجب أن تكون قادرة على تحديد مصيرها. وبدون تهديد آخرين.. لا أحد يهدد روسيا".
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